На Земле ожидается самое длинное солнечное затмение: названа дата

2 августа 2027 года Землю ожидает одно из самых впечатляющих астрономических явлений XXI века – полное солнечное затмение, которое продлится до 6 минут 22 секунд. Это будет самое продолжительное затемнение, которое можно будет наблюдать на суше в период с 2009 по 2114 год. Событие уже получило неофициальное название - "Великое североафриканское затмение".

Затемнение будет видимо во многих регионах: от Южной Европы до Северной Африки и стран Ближнего Востока. Самым благоприятным местом для наблюдения станет Луксор в Египте — именно там фаза полного затмения будет продолжаться дольше. Об этом пишет Dailygalaxy.

Тень Луны пройдет через южные регионы Испании, Гибралтар, Марокко, Алжир, Тунис, Ливию, Египет, Саудовскую Аравию и Йемен, а завершится в Индийском океане. По предварительным подсчетам, явление смогут увидеть около 89 миллионов человек.

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Лучшие условия наблюдения ожидаются в Луксоре, где затмение будет продолжаться более шести минут. В Сфаксе (Тунис) он будет виден почти шесть минут, а на юге Испании — около четырех с половиной минут.

Чрезвычайная продолжительность затемнения связана с тем, что в этот момент Луна будет особенно близка к Земле, а само событие произойдет вблизи экватора, что позволяет тени спутника охватить более широкую часть планеты.

Ранее мы рассказывали, что ученый утверждает, что время имеет трехмерную структуру.

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