На Земле продолжается самая мощная за весь месяц магнитная буря: что нужно знать
Вечером 26 апреля началась одна из самых мощных магнитных бурь за месяц. Она будет затяжной и достигнет 6 из 10 баллов.
По данным ученых, эта буря связана с геомагнитной активностью и взрывом в южном полушарии Солнца еще 24 апреля. Такая активность влечет за собой появление полярных сияний, даже в тех местах, где это явление нехарактерно.
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Мощная апрельская магнитная буря
По информации Spaceweathe, вспышка в южном полушарии Солнца произошла еще 23-24 апреля. Поэтому в сторону Земли полетели корональные массы, ударившиеся в заряженную атмосферу земли. Критической точки они достигли 28 апреля.
Этот метеоудар будет похож на тот, который у жителей Земли имели в марте этого года. Специалисты утверждают, что индекс бури 26-28 апреля составит 6. Только 29 апреля буря начнет утихать.
Такие вспышки и взрывы на Солнце влияют на самочувствие многих людей. Особенно страдают метеозависимые люди и люди с хроническими болезнями.
Влияющий имеет магнитная буря
Как могут появляться последствия магнитных бурь на здоровье человека: Основные симптомы:
- Головная боль, головокружение, туман в голове, приступ мигрени.
- Сердцебиение может ускоряться, артериальное давление прыгает.
- Возникает тошнота, с пищеварением могут возникнуть проблемы.
- Слабость, сонливость, повышенная утомляемость
- Нарушение концентрации часто невозможно сосредоточиться на задачах.
- Бессонница или наоборот.
- Возникает апатия, сил нет.
- Раздражительность, агрессия, повышенная тревожность, депрессивные состояния.
- Обострение хронических заболеваний
- Ломота в костях и суставах, боли в местах прошлых переломов или травм.
Как можно улучшить здоровье во время магнитных бурь
Медики советуются, что в такие опасные дни следует не напрягаться психоэмоционально и снизить физическую нагрузку. Лучше всего высыпаться и достаточно отдыхать, хорошо питаться и соблюдать режим дня.
Добавьте в ежедневный рацион овощей и фруктов, пейте больше чистой воды. Не стоит налегать кофе, алкоголь и энергетики. Откажитесь от жирной и вредной еды.
Утром и перед сном отдавайте предпочтение контрастному душу. Также гуляйте побольше на свежем воздухе, ходите в бассейн, на йогу.
Людям с хроническими заболеваниями желательно держать под руками необходимые препараты и больше отдыхать, дышать свежим воздухом и при необходимости обращаться к врачу.
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Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.
Напомним, что в апреле ожидается ряд умеренной интенсивности магнитных бурь. Однако стоит уберечься в отдельные дни, когда геомагнитные возмущения станут мощнее.
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