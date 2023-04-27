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На Земле продолжается самая мощная за весь месяц магнитная буря: что нужно знать

Дутик Катерина

Магнитные бури в апреле 2023 года - Землю накрыла самая мощная за весь апрель магнитная буря - советы, как улучшить самочувствие

Вечером 26 апреля началась одна из самых мощных магнитных бурь за месяц. Она будет затяжной и достигнет 6 из 10 баллов.

По данным ученых, эта буря связана с геомагнитной активностью и взрывом в южном полушарии Солнца еще 24 апреля. Такая активность влечет за собой появление полярных сияний, даже в тех местах, где это явление нехарактерно.

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Мощная апрельская магнитная буря

По информации Spaceweathe, вспышка в южном полушарии Солнца произошла еще 23-24 апреля. Поэтому в сторону Земли полетели корональные массы, ударившиеся в заряженную атмосферу земли. Критической точки они достигли 28 апреля.

Этот метеоудар будет похож на тот, который у жителей Земли имели в марте этого года. Специалисты утверждают, что индекс бури 26-28 апреля составит 6. Только 29 апреля буря начнет утихать.

Такие вспышки и взрывы на Солнце влияют на самочувствие многих людей. Особенно страдают метеозависимые люди и люди с хроническими болезнями.

Влияющий имеет магнитная буря

Как могут появляться последствия магнитных бурь на здоровье человека: Основные симптомы:

  • Головная боль, головокружение, туман в голове, приступ мигрени.
  • Сердцебиение может ускоряться, артериальное давление прыгает.
  • Возникает тошнота, с пищеварением могут возникнуть проблемы.
  • Слабость, сонливость, повышенная утомляемость
  • Нарушение концентрации часто невозможно сосредоточиться на задачах.
  • Бессонница или наоборот.
  • Возникает апатия, сил нет.
  • Раздражительность, агрессия, повышенная тревожность, депрессивные состояния.
  • Обострение хронических заболеваний
  • Ломота в костях и суставах, боли в местах прошлых переломов или травм.

Как можно улучшить здоровье во время магнитных бурь

Медики советуются, что в такие опасные дни следует не напрягаться психоэмоционально и снизить физическую нагрузку. Лучше всего высыпаться и достаточно отдыхать, хорошо питаться и соблюдать режим дня.

Добавьте в ежедневный рацион овощей и фруктов, пейте больше чистой воды. Не стоит налегать кофе, алкоголь и энергетики. Откажитесь от жирной и вредной еды.

Утром и перед сном отдавайте предпочтение контрастному душу. Также гуляйте побольше на свежем воздухе, ходите в бассейн, на йогу.

Людям с хроническими заболеваниями желательно держать под руками необходимые препараты и больше отдыхать, дышать свежим воздухом и при необходимости обращаться к врачу.

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Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

Напомним, что в апреле ожидается ряд умеренной интенсивности магнитных бурь. Однако стоит уберечься в отдельные дни, когда геомагнитные возмущения станут мощнее.

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