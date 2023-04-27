На Земле продолжается самая мощная за весь месяц магнитная буря: что нужно знать

Магнитные бури в апреле 2023 года - Землю накрыла самая мощная за весь апрель магнитная буря - советы, как улучшить самочувствие

Вечером 26 апреля началась одна из самых мощных магнитных бурь за месяц. Она будет затяжной и достигнет 6 из 10 баллов.

По данным ученых, эта буря связана с геомагнитной активностью и взрывом в южном полушарии Солнца еще 24 апреля. Такая активность влечет за собой появление полярных сияний, даже в тех местах, где это явление нехарактерно.

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Мощная апрельская магнитная буря

По информации Spaceweathe, вспышка в южном полушарии Солнца произошла еще 23-24 апреля. Поэтому в сторону Земли полетели корональные массы, ударившиеся в заряженную атмосферу земли. Критической точки они достигли 28 апреля.

Этот метеоудар будет похож на тот, который у жителей Земли имели в марте этого года. Специалисты утверждают, что индекс бури 26-28 апреля составит 6. Только 29 апреля буря начнет утихать.

Такие вспышки и взрывы на Солнце влияют на самочувствие многих людей. Особенно страдают метеозависимые люди и люди с хроническими болезнями.

Влияющий имеет магнитная буря

Как могут появляться последствия магнитных бурь на здоровье человека: Основные симптомы:

Головная боль, головокружение, туман в голове, приступ мигрени.

Сердцебиение может ускоряться, артериальное давление прыгает.

Возникает тошнота, с пищеварением могут возникнуть проблемы.

Слабость, сонливость, повышенная утомляемость

Нарушение концентрации часто невозможно сосредоточиться на задачах.

Бессонница или наоборот.

Возникает апатия, сил нет.

Раздражительность, агрессия, повышенная тревожность, депрессивные состояния.

Обострение хронических заболеваний

Ломота в костях и суставах, боли в местах прошлых переломов или травм.

Как можно улучшить здоровье во время магнитных бурь

Медики советуются, что в такие опасные дни следует не напрягаться психоэмоционально и снизить физическую нагрузку. Лучше всего высыпаться и достаточно отдыхать, хорошо питаться и соблюдать режим дня.

Добавьте в ежедневный рацион овощей и фруктов, пейте больше чистой воды. Не стоит налегать кофе, алкоголь и энергетики. Откажитесь от жирной и вредной еды.

Утром и перед сном отдавайте предпочтение контрастному душу. Также гуляйте побольше на свежем воздухе, ходите в бассейн, на йогу.

Людям с хроническими заболеваниями желательно держать под руками необходимые препараты и больше отдыхать, дышать свежим воздухом и при необходимости обращаться к врачу.

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Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

Напомним, что в апреле ожидается ряд умеренной интенсивности магнитных бурь. Однако стоит уберечься в отдельные дни, когда геомагнитные возмущения станут мощнее.

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