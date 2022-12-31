Начало января несет волну магнитных бурь: учёные назвали опасные даты

Новый год начнется с магнитных бурь, не смотря на предварительные прогнозы космической погоды. Ученые заметили, что солнечные вспышки повлекли за собой изменения в магнитосфере Земли, ее возбуждение приведет к воздействию на планету и живых организмов.

Как сообщают в Meteoagent, уже с 1 января следует ожидать магнитную бурю с интенсивностью в 3 балла, которая считается низкой. 2 января мощность спадет до 2 баллов, однако уже с 3 числа следует ожидать бурю в 5 баллов. Последний показатель считается достаточно мощным и может быть ощутимым метеозависимыми людьми. 4 января интенсивность снизится до 4 баллов, а уже 5 и шестого числа будет равна 3 баллам и в последующие дни пойдет на убыль.

Магнитные бури в начале января

Следует заметить, что прогнозы на длительные периоды не могут быть полностью точными, ведь вспышки на Солнце предусмотреть невозможно. Обновление данных происходит в соответствии с получением новых показателей.

Мощные геомагнитные волны влекут за собой реакцию ослабленного человеческого организма. Часто метеозависимые или люди с хроническими заболеваниями жалуются на плохое самочувствие, слабость, усталость, головную боль, бессонницу, скачки давления и боль в суставах.

Чтобы подготовить свой организм и избежать негативных для здоровья, необходимо соблюдать простые правила. Помните, что нужно достаточно отдыхать, но при этом не валяться в постели весь день. Делайте достаточную физическую нагрузку, гуляйте по свежему воздуху, а в свободное время можете несколько минут полежать на диване и выпить травяной чай. Добавьте в рацион больше свежих овощей и зелени и помните, что следует пить достаточное количество воды без газа и подсластителей. Старайтесь избегать стрессов и ежедневно ложиться спать в одно время. Обычно специалисты советуют ложиться до 23:00 и спать не менее 7 часов.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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