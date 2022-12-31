Початок січня несе хвилю магнітних бур: вчені назвали небезпечні дати

Новий рік розпочнеться з магнітних бур, не дивлячись на попередні прогнози космічної погоди. Науковці зауважили, що сонячні спалахи спричинили зміни в магнітосфері Землі, її збудження призведе до впливу на планету та живих організмів.

Як повідомляють в Meteoagent, вже з 1 січня варто очікувати магнітну бурю з інтенсивністю у 3 бали, яка вважається низькою. 2 січня потужність спаде до 2 балів, проте вже з 3 числа варто очікувати бурю у 5 балів. Останній показник вважається доволі потужним і може бути відчутним метеозалежними людьми. 4 січня інтенсивність знизиться до 4 балів, а вже 5 та шостого числа дорівнюватиме 3 балам і в наступні дні піде на спад.

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Варто зауважити, що прогнози на довготривалі періоди не можуть бути стовідсотково точними, адже спалахи на Сонці передбачити неможливо. Оновлення даних відбувається відповідно до отримання нових показників.

Потужні геомагнітні хвилі спричиняють реакцію ослабленого людського організму. Часто метеозалежні, або люди з хронічними захворюваннями жаліються на погане самопочуття, слабкість, втому, головний біль, безсоння, стрибки тиску та біль у суглобах.

Щоб підготувати свій організм та уникнути негативних для здоров’я, необхідно дотримуватись простих правил. Пам’ятайте, що необхідно достатньо відпочивати, але при цьому не валятись у ліжку весь день. Робіть достатнє фізичне навантаження, гуляйте на свіжому повітрі, а у вільний час можете декілька хвилин полежати на дивані та випити трав’яний чай. Додайте до раціону більше свіжих овочів та зелені і пам’ятайте, що варто пити достатню кількість води без газу і підсолоджувачів. Намагайтесь уникати стресі та щоденно лягати спати в один час. Зазвичай спеціалісти радять лягати до 23:00 та спати не менше 7 годин.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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