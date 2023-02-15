Начнется 'белая полоса': три знака зодиака станут любимчиками фортуны в марте

Март 2023 года принесет хорошие новости трем уроженцам зодиакального круга – их ждет карьерный рост, счастье в любви и новые перспективы. Удача будет на их стороне, что обеспечит успех в делах и стабильный финансовый поток.

По словам астрологов, в списке счастливчиков Водолеи, Весы и Львы. Вот, что их ждет!

Водолей

Уроженцы этого знака зодиака, которые пережили не лучшее время в феврале, смогут позабыть о трудностях. Старания Водолеев на работе оценят по достоинству, звезды сулят им карьерный рост и увеличение доходов. Они будут уверены в своих силах, как никогда раньше, и смогут показать максимум. Те, кто одиноки, также найдут любовь, причем это произойдет в самый неожиданный момент.

Весы

Весов в марте ждет много острых ощущений – вероятно, они отправятся в дальнее путешествие, которое раньше откладывали из-за непредвиденных событий. Именно на отдыхе одинокие уроженцы знака закрутят бурный роман, который имеет все шансы перерасти в брак. Весы будут очень счастливы и начнут смело строить планы на будущее. Все их мечты сбудутся!

Лев

Львы в марте получат предложение по работе, которое может их обогатить. Уроженцы знака займут руководящую должность и будут очень довольны своими достижениями. Деньги сами начнут идти к ним в руки, но важно не терять голову и правильно распорядиться средствами: уроженцам знака стоит задуматься о долгосрочных инвестициях, чтобы обеспечить себе и своей семье безбедное будущее.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.