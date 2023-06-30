Начнется 'черная полоса': три знака зодиака ждут большие финансовые проблемы в июле

Июль 2023 года станет тяжелым временем в финансовом плане для трех знаков зодиака, которым придется срочно "урезать" расходы и пересмотреть планы на будущее. По словам астрологов, в зоне риска Козероги, Близнецы и Весы.

У них впереди трудные недели, и если они не ограничат траты, то проблем станет еще больше. Не стоит в это время брать деньги в долг, иначе рассчитаться по обязательствам будет сложно.

Козерог

Козероги рационально относятся к жизни. Иногда они кажутся замкнутыми в себе, но открываются при более близком знакомстве или в кругу семьи. Они не любят стрессовых ситуаций и могут нервничать, когда им нужно принять важное решение. В ближайшие недели Козерогов ждут финансовые проблемы, так как на горизонте предстоят значительные, но необходимые расходы, которые могут помешать их планам. Также уроженцы знака рискуют столкнуться с обманом.

Близнецы

Люди под этим знаком не любят скуки и всегда ищут новые вызовы и возможности. Они часто занимаются многими делами одновременно, что может провоцировать финансовые потери. Бывает, что уроженцы знака не задумываясь покупают вещи, которые не могут себе позволить. Близнецы могут быть неосторожными, поэтому в ближайшие недели им придется затянуть пояса потуже, чтобы не скатиться в долговую яму.

Весы

Весы постоянно находятся в движении и ищут новых ощущений. Они не любят сидеть на месте, и им все быстро надоедает. Однако их финансовое положение не всегда позволяет им жить так, как они ожидали. Люди под этим знаком не привыкли к скромной жизни, но в ближайшее время им придется урезать расходы, если они не хотят попасть в серьезные неприятности. Также могут возникнуть проблемы на работе – не исключено, что Весы попадут под сокращение.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоевывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.