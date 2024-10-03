Начнут ли проводить мобилизацию граждан до 25 лет: что решило военное руководство

После проведенных консультаций военное командование пришло к согласию об исключении возможности мобилизации граждан моложе 25 лет.

Об этом сообщил народный депутат Михаил Цимбалюк во время эфира на телеканале Эспрессо. Он отметил, что военные считают необходимым снижение мобилизационного возраста, о чем недавно сообщил Роман Костенко, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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"Относительно снижения мобилизационного возраста военнообязанных, о котором ранее говорил Роман Костенко, то это позиция самих военных. В том числе и представителей наших партнеров. Они считают, что молодые люди будут более эффективными на поле боя. Впрочем, мы в Верховной Раде пока не рассматриваем вопрос снижения мобилизационного возраста военнообязанных", – рассказал Цимбалюк.

Он заявил, что на данный момент мобилизация граждан в возрасте до 25 лет происходит исключительно на добровольной основе.

"Нам удалось достичь с военным руководством страны о том, что граждане до 25 лет не будут мобилизованы в ряды ВСУ. Любой призыв военнообязанных до 25 лет будет исключен. Это касается как ограниченно годных, так и других категорий военнообязанных. Граждан до 25 лет могут мобилизовать в ВСУ только по собственному желанию. То есть человека могут призвать только добровольцем и конечно тех, кто уже имеет военный опыт. Впрочем, тех, кто до 25 лет уже имеет военный опыт очень мало", – добавил нардеп.

Напомним, ранее в ТЦК предупредили, что лица с отсрочкой должны быть готовы к возможности мобилизации.

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