"Над домом пролетело, страшно": местные СМИ сообщают о взрывах в Севастополе и Симферополе (видео)

Вечером, 2 января, во временно оккупированном Крыму были слышны взрывы. Об этом сообщается в местных телеграмм-каналах Севастополя и Симферополя.

Информацию подтвердил также и псевдогубернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он рассказал о работе противовоздушной обороны.

"В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным над морем сбит БПЛА", - написал он.

Через полчаса он добавил, что над городом был сбит еще один БПЛА.

"Системы ПВО сбили еще одну БПЛА над морем. Наши военные продолжают отбивать атаку. Просьба всем сохранять спокойствие", - говорится в его сообщении в телеграмме.

В то же время, местные жители Крыма рассказывают, как слышали взрывы в городе.

Некоторые пишут о напугавших их громких звуках.

Отметим, что сегодня стало известно, что псевдогубернатор Развожаев вывез все свое имущество и семью на Кипр. Об этом заявили в Центре национального сопротивления.

Напомним, что руководитель украинской разведки Кирилл Буданов в интервью для АВС сказал, что "бавовна" в Крыму будет повторяться. Он отметил, что это украинская территория, и мы можем использовать на своей земле любое оружие.

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