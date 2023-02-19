Нужна пластиковая бутылка: эксперты назвали оригинальный метод чистки забитого унитаза

Если в вашем доме забился унитаз, можно попытаться решить проблему самостоятельно – попробуйте использовать вантуз или химические средства для "пробивания" труб.

Можно попробовать и другое легкое и копеечное средство – это пластиковая бутылка. С ее помощью можно прочистить даже сильно засоренные канализационные трубы.

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Вам понадобится пустая бутылка объемом 1,5-2 литра. Для начала осторожно отрежьте дно бутылки. Колпачок должен быть закрученным. Удерживая бутылку за колпачок, опустите ее дно в унитаз, чтобы ее края прилегали к стенкам унитаза. Затем резкими движениями бутылку толкните вниз и поднимите вверх.

Повторите несколько раз. Такие действия приводят к резкому повышению давления на засор и он проталкивается в канализацию.

Предостережение: такая прокачка бутылкой справится с засорением, если ваш унитаз забит бумагой, Однако, если в него попал какой-нибудь крупный водонерастворимый предмет, то есть вероятность, что вы его такими действиями протолкнете дальше и засор никуда не денется. В таком случае лучше вызвать специалистов, которые с помощью специального оборудования помогут высвободить канализационные трубы.

Добавим, что избавиться от плохого запаха в санузле поможет еще один дешевый и ароматный продукт.

Напомним, в унитаз нельзя выбрасывать некоторые вещи, которые могут засорить канализационные трубы. Чтобы не было неприятностей, почитайте, что не следует бросать в канализацию. Раньше мы также писали о том, зачем в унитаз советуют ежедневно сыпать 1 стакан соли.

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