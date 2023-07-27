Надувание матраса и растяжка обуви: топ-7 применений фена в быту, о которых вы не знали

Мы привыкли видеть в фене обычный инструмент для сушки волос и придания им формы. Однако это универсальное устройство имеет множество других интересных применений, о которых, возможно, вы не знали.

Об этом пишет tribuna.com.ua

Сушка одежды

В случаях, когда вы спешите, а ваша любимая пара носков или нижняя одежда мокрые, вам может помочь фен. Просто используйте его, чтобы быстро высушить одежду.

Замена утюга

Если вам необходимо быстро погладить небольшие складки на вашей одежде, и у вас нет под рукой утюга, с феном справитесь не хуже. Слегка увлажните одежду и включите фен. Плавными движениями пройдитесь по морщинкам, и вы сможете наслаждаться обновленным видом вашей одежды.

Растяжение обуви

Если вы приобрели новую обувь, а она тесная, фен может пригодиться вам. Наденьте носки, затем обувь и аккуратно прогревайте феном внешнюю его сторону. Тепло смягчит материал, позволяя ему растянуться, и вы будете отлично чувствовать себя в новых туфлях или ботинках.

Удаление липких следов

Липкие остатки клея могут возникать на разных предметах. Фен может помочь легко удалить эти следы. Просто нагрейте загрязненную поверхность феном, затем осторожно протрите остатки тряпкой или салфеткой.

Как устранить неприятный запах в термосе : действенные способы для хозяек

Удаление воска

Нагрейте пролитый воск феном, затем вытрите его бумажной салфеткой.

Удаление следов карандаша из обоев

Если ваш ребенок разрисовал обои карандашами, не стоит паниковать. С феном удаление следов карандаша будет достаточно простым. Просто дуйте теплым воздухом на рисунок, и сотрите его тряпкой.

Надувание матраса

Если у вас нет насоса для надувания матраса, а потребность в нем возникла, фен может пригодиться. Используйте фен, чтобы направлять холодный воздух в соответствующее отверстие матраса. Через несколько минут ваша кровать станет готовой ко сну.

Напомним, мы уже писали о плюсах и минусах фенов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!