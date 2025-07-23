Нафтогаз обновил правила оплаты за газ: почему некоторые платежки могут не засчитать

Из-за распространенных ошибок при оплате за газ платеж может не поступить к поставщику, и в лицевом счете потребителя появится непогашенная задолженность. Такие ситуации в последнее время случаются все чаще.

Во избежание недоразумений важно правильно оформлять платеж. В противном случае средства не будут зачислены на ваш счет. Об этом сообщает "24 Канал", ссылаясь на Нафтогаз.

Даже одна ошибочная цифра может привести к тому, что платеж не поступит по адресу, и в следующей платежке появится задолженность. Поэтому, получив бумажную платежку, обязательно проверяйте следующие данные при оплате:

номер лицевого счета;

точное наименование получателя: ГК "Нефтегаз Украины".

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Как осуществить оплату за газ онлайн

В "Нафтогазе" напоминают об удобных методах онлайн-оплаты, позволяющих избежать ошибок и сэкономить время. Платеж можно осуществить:

через личный кабинет на my.gas.ua;

на сайте gas.ua без регистрации;

через официальные чат-боты GASUA в Viber и Telegram.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько придется платить за кубометр газа с 1 августа.

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