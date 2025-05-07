"Нафтогаз" призывает клиентов обновить личные данные: почему это важно
Из-за устаревшей информации в базе данных у потребителей "Нафтогаза" могут возникнуть трудности с оформлением документов в дальнейшем. Обновление сведений занимает всего несколько минут, но имеет важное значение.
Если данные в профиле клиента являются обновленными, система работает стабильно и корректно. Об этом информирует "24 Канал" со ссылкой на "Нафтогаз".
Зачем обновлять личные данные:
- Чтобы избежать проблем с документацией в будущем;
- Для беспрепятственного использования онлайн-сервисов и удобной передачи показаний газа;
- Чтобы получать важные сообщения, связанные с лицевым счетом.
Обновление информации необходимо тем украинцам, которые:
- Сменили фамилию;
- Имеет новый номер телефона или e-mail;
- Обновили паспорт или изменили паспортные данные;
- Выявили неточности в своей информации в системе "Нефтегаз".
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Как обновить информацию
Чтобы обновить свои данные гражданин должен пройти процедуру идентификации. Для этого следует зайти на сайт, выбрать раздел "Обновление данных" и указать номер лицевого счета вместе с первыми тремя буквами фамилии владельца счета.
Далее следует нажать кнопку "Продолжить" и пройти проверку, введя:
- номер мобильного телефона;
- код из SMS или три последние цифры номера телефона, с которого был вызов.
После этого необходимо подать заявку на обновление данных, воспользовавшись одним из доступных способов:
- через портал "Действие";
- через систему IDGOVUA;
- путем заполнения полей в разделах "Личные данные", "Информация о газоснабжении" и "Место расположения объекта газоснабжения".
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