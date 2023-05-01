Нафтогаз Украины зафиксировал цену на газ для населения до мая 2024 года

Какой тариф на газ для населения

Новая цена на газ для населения была объявлена газоснабжающей компанией "Нафтогаз Украины". По словам пресс-службы компании, цена за кубический метр газа будет зафиксирована на уровне 7,96 грн. до мая 2024 года включительно.

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Газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины" обеспечивает газом более 12,4 млн украинских домохозяйств в соответствии с годовым тарифным планом "Фиксированный". Период действия тарифа составляет: с 1 мая 2023 по 1 мая 2024 года.

Алексей Чернышев, глава группы Нафтогаз, заявил, что решение о сохранении цены на газ для бытовых клиентов было принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине. Компания подтвердила свое обязательство держать цены на топливо для граждан на уровне до введения военного положения.

Таким образом, цена на газ для населения останется неизменной, что, безусловно, станет хорошей новостью для граждан в условиях экономической нестабильности и обострения конфликта в окрестностях Украины.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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