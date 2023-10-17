Нагар на сковороде: как легко от него избавиться

К сожалению, даже самая дорогая и качественная сковорода может оказаться непригодной к использованию, если неправильно за ней ухаживать. В частности важно регулярно очищать ее. Одной из самых распространенных проблем является нагар, образующийся на поверхности сковороды в результате пригорания жира.

UAportal расскажет, как легко и быстро очищать сковороду. Если не удалять нагар регулярно, он может стать причиной повреждения сковороды и ухудшения ее качества.

Существует несколько способов очистить сковороду от нагара снаружи в домашних условиях. Вот некоторые из них:

Используйте жесткую щетку. Этот метод подходит для сковородок из нержавеющей стали или чугуна. Просто насыпьте на сковороду чуть-чуть пищевой соды или соли и хорошо почистите ее жесткой щеткой.

Прокипятите сковороду в содовом растворе. Этот метод подходит для сковородок из любого материала. Для этого залейте сковороду водой, добавьте 2-3 столовых ложки соды и прокипятите в течение 30-60 минут.

Этот метод подходит для сковородок из любого материала. Для этого залейте сковороду водой, добавьте 2-3 столовых ложки соды и прокипятите в течение 30-60 минут. Используйте специальные чистящие средства. Эти средства содержат агрессивные химические вещества, поэтому их следует использовать с осторожностью.

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Также вы можете воспользоваться народными методами:

Лимонный сок. Натрите сковороду лимонным соком и оставьте на 15-20 минут. После этого ототрите нагар.

Натрите сковороду лимонным соком и оставьте на 15-20 минут. После этого ототрите нагар. Сода и уксус. Насыпьте на сковороду толстый слой соды и залейте уксусом. Через несколько минут нагар размокнет, и его можно будет легко оттереть.

Насыпьте на сковороду толстый слой соды и залейте уксусом. Через несколько минут нагар размокнет, и его можно будет легко оттереть. Картофельный сок. Нарежьте картофель тонкими кружочками и протрите ими сковороду. Картофельный сок размягчит нагар.

Кроме этого, важно помнить, что сковороду следует очищать от нагара как можно скорее. Чем длиннее он будет оставаться на поверхности, тем труднее его будет удалить.

Напомним, что сковорода – один из основных элементов в арсенале любой домохозяйки. Главная проблема в том, что сковород существует большое разнообразие, а вместе с тем и возможности их использования. Поэтому UAportal рассказывает, как выбрать действительно качественную сковороду.

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