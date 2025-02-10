Находится на пике: Землю накрыла мощная магнитная буря, шторм продлится три дня

Понедельник, 10 февраля, ознаменовался мощной магнитной бурей с К-индексом 5 (красный уровень), что может отрицательно повлиять на самочувствие метеозависимых людей. В этот период возможны такие симптомы как головная боль, головокружение, повышенная усталость, трудности со сном, колебания артериального давления и эмоциональная нестабильность.

Эту информацию предоставляет портал meteoagent. Завышенная солнечная активность сохранится еще на несколько дней. 11 и 12 февраля прогнозируется магнитная буря средней интенсивности (желтый уровень), что также может влиять на физическое и эмоциональное состояние. Прогноз может корректироваться, поскольку учёные постоянно обновляют данные.

Чтобы уменьшить негативное влияние магнитных бурь, следует внимательно относиться к своему здоровью и прислушиваться к сигналам организма. Важно следить за прогнозами солнечной активности, ведь преждевременная информированность поможет лучше подготовиться. Людям с хроническими заболеваниями следует всегда иметь при себе необходимые лекарства. В дни интенсивных геомагнитных колебаний особенно важно соблюдать правильный режим сна, поскольку организму требуется больше времени для восстановления.

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Также следует обратить внимание на питание и ежедневные привычки. В периоды магнитных бурь рекомендуется уменьшить употребление кофеина и никотина, поскольку они могут повышать уровень тревожности и создавать дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Полезно чаще бывать на свежем воздухе и регулярно проветривать помещение – это будет способствовать лучшему самочувствию и уменьшению усталости. Легкая физическая активность, например неспешные прогулки, поможет нормализовать кровообращение и снизить уровень стресса.

Инфографика. Источник: Скриншот meteoagent Инфографика. Источник: Скриншот meteoagent

Следует помнить, что каждый организм реагирует на магнитные бури по-разному. Если самочувствие резко ухудшается, не игнорируйте эти сигналы и при необходимости обращайтесь к врачу.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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