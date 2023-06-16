Наиболее эффективные способы избежать укусов клещей летом: советы экспертов

Клещи обычно обитают в травянистых и лесных областях и питаются кровью животных и людей. Клещи особенно активны летом, когда температура повышается и люди проводят больше времени на открытом воздухе.

Одна из наиболее распространенных проблем, связанных с клещами – это их способность передавать инфекционные болезни. Некоторые виды клещей могут быть носителями боррелиоза (болезни Лайма), клещевого энцефалита, анаплазмоза.

Кроме передачи болезней, клещи также могут вызвать раздражение и кожный зуд в месте их укуса. У некоторых людей могут развиваться аллергические реакции на укусы клещей.

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Для предотвращения укусов клещей и передачи болезней, рекомендуется:

Носить защитную одежду, которая покрывает кожу, особенно при нахождении в лесах или травянистых местностях. Использовать репелленты против клещей на коже и одежде. Тщательно осматривать тело после нахождения на открытом воздухе и удалять клещей, если они присосались к коже. Когда отдыхаете на природе, держитесь подальше от зарослей и высокой травы, где клещи обычно находятся.

Если вы заметили признаки инфекции после укуса клеща, такие как высокая температура, сыпь или другие необычные симптомы, важно обратиться к врачу для получения медицинской помощи.

Что делать, если укусил клещ:

Обратитесь в травмпункт – там вытащат клеща и скажут, что делать.

Если нет возможности посетить врача, можно вытащить клеща и самому – специальным устройством. Его можно приобрести в аптеках. Прижмите устройство к коже, захватите клеща в щель, осторожно раскачайте из стороны в сторону и выверните в удобную сторону без рывка.

Важно удалить клеща вместе с хоботком. Если он оторвался, то можно удалить остатки стерильной иглой как занозу, но он может получиться и сам.

После удаления клеща ранку нужно обработать антисептиком, а руки вымыть с мылом и тоже обработать.

Не следует самостоятельно сдавать анализы или принимать антибиотики.

После укуса следует наблюдать за местом, где клещ присасывался. Если появится эритема, следует немедленно обратиться к врачу.

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