Найденный древнеримский фаллоимитатор на самом деле может быть не секс-игрушкой: теория исследователей

Накануне в Великобритании обнаружили деревянный предмет около 2000 лет. По предварительным догадкам исследователей, они считали, что это фаллоимитатор.

Впрочем, впоследствии ученые выдвинули другую теорию относительно применения артефакта. Находка в форме фаллоса может быть веретеном, используемым для прядения пряжи, пишет Ars Technica.

Отмечается, что артефакт в форме фаллоса вырезан из дерева ясеня и имеет длину около 16 см в натуральную величину, в отличие от обычных маленьких мини-фаллосов, найденных в римских раскопках. Поскольку древесина на протяжении веков подвержена усадке и деформации, она, по-видимому, была немного больше, когда ее создали.

Линси Дункан-Питт из графства Шропшир, Великобритания, была среди миллионов людей во всем мире, которые читали о римском фаллоимитаторе. Но как самопровозглашенная упорная прялка, она не согласилась на объяснение секс-игрушки.

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Она написала Guardian и предположила, что это больше похоже на шотландский дилган или фарсад – то есть веретено.

Наконечник выглядит чуть-чуть похожим на головку, но он также похож на выемку на остром конце, которая используется для крепления пряденного волокна с помощью полузацепки. Затем веретено вращается, чтобы добавить скручивание вытянутым волокнам, а пряденное волокно наматывается вокруг вала.

Основа артефакта шире суженной древки – это поможет остановить ускользание волокна. Некоторые дилганы имеют выемку на основе, но не все.

Учитывая, что он был найден среди других материалов для ремесел, это, казалось бы, гораздо более реалистичное объяснение этого предмета, чем фаллоимитатор.

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