Пропагандист Владимир Соловьев постоянно призывает отправлять солдат срочной службы на войну в Украину. В то же время двое его сыновей призывного возраста не воюют и до сих пор не мобилизованы. Они продолжают работу в киноиндустрии и рекламном бизнесе. Ни один из них даже не проходил срочную службу в армии.

По информации российских СМИ, Владимир Соловьев имеет четырех сыновей. Старший сын Александр Соловьев, которому сейчас 34, с 18 лет учился в Лондоне режиссером. В россии он снимает рекламные ролики, в частности, делал рекламу для государственного "Сбербанка".

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Александр Соловьев

Младший сын Даниил, которому 21 год, тоже не собирается на фронт. Он учился в Ломоносовской школе в Москве. Отец платил за обучение по 1.5 млн рублей в год. Он работал фотомоделью в одной из престижных парикмахерских "Контора" в Москве, пока его Владимир Соловьев угрожал всему цивилизованному миру в своих эфирах.

Даниил должен быть призван на службу в армию, но в списках военнослужащих его нет. Если верить слухам, он ведет светский образ жизни, постоянно "тусуется", набивает себе татуировку, красит ногти и встречается с девушкой, которая находится под наблюдением психиатра.

Александр Соловьев

Младший сын пропагандиста Соловьева

В Twitter стало вирусным сообщение страницы Думминг Тупс (Анк-Морпорк), которое часто постится сатиру, но и правду. Авторы сообщения в комментариях подчеркнули, что это юмористический канал, который "часто на 100% прав". Они написали о том, что Даниил Соловьев стал моделью в Лондоне. Вспомнили архивные фото сына Соловьева как модели. На снимке 20-летний Даниил Соловьев позирует для бренда стилиста Влада Лисовца CONTORA lisovets в 2021 году.

"Сын Владимира Соловьева Даниил Соловьев рассказал, что пока не может заключить контракт с Министерством обороны россии и отправиться в защиту Донбасса, поскольку у него уже заключен контракт с лондонским модельным агентством", – написали авторы 10 февраля.

Сыновья главного российского пропагандиста ведут гламурный и роскошный образ жизни, а их отец в своих программах призывает россиян отправлять своих детей на войну и не обращать внимания, что будут говорить матери солдат-срочников.

"Всегда на войнах молодежи. Я все понимаю, политическая обстановка, личная боязнь, где-то. Но сколько ребят, которые сейчас проходят срочную службу? Дайте повоевать. Родители воюют, а дети в армии говорят "пустите"", – говорил пропагандист.

Он также заявлял, что российская армия каждые полгода имеет от 120 до 140 тысяч "прекрасно подготовленных" молодых солдат, поэтому этот вопрос нужно как-то решить. Соловьев считает, что Госдуме рф есть смысл об этом поговорить с Министерством обороны.

Владимир Соловьев с семьей

Ранее Юрий Великий смешно спародировал Соловьева и пошутил о дорогих пуховиках путина.

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