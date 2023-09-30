Налет на унитазе: как от него избавиться с помощью народных методов

Нужно правильно ухаживать за сантехникой, чтобы она дольше прослужила. В частности, следует обращать внимание на уход.

Об этом сообщили в Pixel. И хотя на рынке существуют специальные моющие средства, стоит отметить, что они не всегда слишком эффективны и, кроме того, могут быть оправдано затратными. Однако если ваша цель – получить блестяще чистый унитаз, то вы можете воспользоваться одним из проверенных и эффективных способов.

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Эссенция уксуса:

Этот метод превосходит обычный уксус по концентрации кислоты и считается невероятно мощным очистительным средством. Чтобы использовать его, распределите эссенцию по поверхности унитаза и отправьте небольшое количество в слив. После двадцатых минут можно легко смыть средство, и ваш унитаз засверкает чистотой.

Перекись с нашатырным спиртом:

Этот метод идеально подойдет, если сантехника не чистилась длительно и покрыта большим количеством засохших пятен и налета. Смешайте 50 мл нашатырного спирта с двумя литрами воды и двойным количеством перекиси водорода. Распределите этот раствор на поверхности сантехники и оставьте на два часа. После этого быстро протрите поверхность и смойте. Это средство даже справится с давним налетом, оставив вашу сантехнику блестящей.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

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