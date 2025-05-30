Налог на землю в Украине: как вычислить размер ставки

Земельный налог обязаны платить все собственники земельных участков, паев, а также постоянные землепользователи. Для каждого участка налог исчисляется раздельно с учетом его характеристик. Земельный налог – это обязательный платеж, рассчитываемый для физических и юридических лиц соответствующими налоговыми органами.

Физическим лицам сумма налога направляется в виде налогового уведомления-решения до 1 июля текущего года. В уведомлении указывается размер налога и обоснование расчета. Об этом пишет 24 tv.ua.

Проверить эти документы можно онлайн, используя квалифицированную электронную подпись (КЭП) в частной части Электронного кабинета плательщика — в разделе "ЭК для граждан".

Если есть разногласия в начислении

Если плательщик обнаруживает несоответствие между начисленной суммой и подтверждаемыми документально данными, он имеет право подать соответствующие документы или их заверенные копии. Налоговый орган обязан в течение 10 рабочих дней произвести перерасчет. В случае изменения суммы налога плательщику направляется новое налоговое уведомление, а предыдущее считается недействительным.

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Что влияет на размер налога

Налоговая ставка зависит от наличия нормативной денежной оценки земельного участка, его целевого назначения и месторасположения.

Если оценка проведена:

Общая ставка – до 3% от нормативной денежной оценки;

от нормативной денежной оценки; Земли общего пользования - до 1% ;

; Сельскохозяйственные угодья - от 0,3% до 1% ;

; Лесные земли - до 0,1%.

Если оценка не проведена (например, за пределами населенного пункта):

Общая ставка – до 5% от оценки единицы площади пашни в области;

от оценки единицы площади пашни в области; Сельскохозяйственные угодья - от 0,3% до 5% ;

; Лесные земли - до 0,1%.

Льготы

От уплаты земельного налога освобождаются отдельные категории граждан, в частности:

лица с инвалидностью,

пенсионеры,

многодетные семьи,

участники боевых действий и другие льготники.

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