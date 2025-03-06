Налоги за рубежом: что должны знать украинцы, чтобы избежать штрафов

Гражданам Украины, работающим за границей и получающим там доходы, следует не забывать о своих налоговых обязательствах перед родиной. При этом могут возникать вопросы процедуры уплаты налогов и избежания двойного налогообложения.

Государственная налоговая служба напоминает, что такие граждане обязаны подавать декларацию о доходах и выполнять соответствующие налоговые обязательства. Все доходы, полученные за пределами Украины, подлежат налогообложению.

Налоговые ставки для украинцев за границей

Украинцы, получающие доход за границей, обязаны платить налоги по следующим ставкам:

18% – налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

– налог на доходы физических лиц (НДФЛ); 1,5% – военный сбор (взимается только с доходов, полученных до 1 января 2025 года).

Если прибыль начислена в валюте, она конвертируется в гривну в соответствии с официальным курсом НБУ на дату начисления.

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Как избежать двойного налогообложения

Если вы уже уплатили налоги в стране, где получали доход, то в Украине этого делать не нужно. Однако важно, чтобы между этой страной и Украиной действовало соглашение об избежании двойного налогообложения.

Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо:

Получите официальный документ об уплате налогов в стране, где вы работали.

Легализовать этот документ в соответствующих органах (например, через консульство или учреждения, обладающие такими полномочиями).

Украина засчитает сумму уплаченного налога за границей, но не больше той, которая должна была бы быть уплачена в Украине.

Пример расчета:

Если за границей вы уплатили 100 000 грн , а в Украине нужно было бы 80 000 грн , то налог в Украине уже не платится.

, а в Украине нужно было бы , то налог в Украине уже не платится. Если же в другой стране уплачено 80 000 грн. , а в Украине нужно 100 000 грн ., то вам придется доплатить 20 000 грн .

, а в Украине нужно ., то вам придется доплатить . Если документов об уплате налогов нет, можно обратиться в украинскую налоговую службу и отсрочить представление декларации до 31 декабря.

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Налогообложение благотворительной помощи

Если вы временно находитесь за границей из-за войны и получаете финансовую поддержку, то налоговые обязательства зависят от источника этих средств:

Не нужно подавать декларацию и платить налоги, если вы получали:

Денежная или гуманитарная помощь от иностранных правительств.

Выплаты от благотворительных организаций.

Декларацию следует подавать, если вы получали другие виды доходов, в частности:

Зарплату местных или иностранных работодателей.

Прибыль от фриланса или предпринимательской деятельности.

Как подать декларацию из-за границы?

Украинцы, временно проживающие за пределами страны, могут подать декларацию следующими способами:

По почте – отправить документы заказным письмом с описанием вложения не позднее чем за 5 дней до срока подачи.

Электронно – через систему электронного документооборота в Украине.

Налоговая скидка для украинцев

Граждане Украины имеют возможность получить налоговую скидку, позволяющую компенсировать часть расходов, понесенных в течение года. Это может касаться, в частности, расходов на образование или медицинские услуги.

Срок предоставления декларации и уплаты налогов регулируется Налоговым кодексом Украины. Несоблюдение этих требований может привести к штрафным санкциям.

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