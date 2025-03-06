Налоги за рубежом: что должны знать украинцы, чтобы избежать штрафов
Гражданам Украины, работающим за границей и получающим там доходы, следует не забывать о своих налоговых обязательствах перед родиной. При этом могут возникать вопросы процедуры уплаты налогов и избежания двойного налогообложения.
Государственная налоговая служба напоминает, что такие граждане обязаны подавать декларацию о доходах и выполнять соответствующие налоговые обязательства. Все доходы, полученные за пределами Украины, подлежат налогообложению.
Налоговые ставки для украинцев за границей
Украинцы, получающие доход за границей, обязаны платить налоги по следующим ставкам:
- 18% – налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
- 1,5% – военный сбор (взимается только с доходов, полученных до 1 января 2025 года).
Если прибыль начислена в валюте, она конвертируется в гривну в соответствии с официальным курсом НБУ на дату начисления.
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Как избежать двойного налогообложения
Если вы уже уплатили налоги в стране, где получали доход, то в Украине этого делать не нужно. Однако важно, чтобы между этой страной и Украиной действовало соглашение об избежании двойного налогообложения.
Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо:
- Получите официальный документ об уплате налогов в стране, где вы работали.
- Легализовать этот документ в соответствующих органах (например, через консульство или учреждения, обладающие такими полномочиями).
Украина засчитает сумму уплаченного налога за границей, но не больше той, которая должна была бы быть уплачена в Украине.
Пример расчета:
- Если за границей вы уплатили 100 000 грн, а в Украине нужно было бы 80 000 грн, то налог в Украине уже не платится.
- Если же в другой стране уплачено 80 000 грн., а в Украине нужно 100 000 грн., то вам придется доплатить 20 000 грн.
- Если документов об уплате налогов нет, можно обратиться в украинскую налоговую службу и отсрочить представление декларации до 31 декабря.
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Налогообложение благотворительной помощи
Если вы временно находитесь за границей из-за войны и получаете финансовую поддержку, то налоговые обязательства зависят от источника этих средств:
Не нужно подавать декларацию и платить налоги, если вы получали:
- Денежная или гуманитарная помощь от иностранных правительств.
- Выплаты от благотворительных организаций.
Декларацию следует подавать, если вы получали другие виды доходов, в частности:
- Зарплату местных или иностранных работодателей.
- Прибыль от фриланса или предпринимательской деятельности.
Как подать декларацию из-за границы?
Украинцы, временно проживающие за пределами страны, могут подать декларацию следующими способами:
- По почте – отправить документы заказным письмом с описанием вложения не позднее чем за 5 дней до срока подачи.
- Электронно – через систему электронного документооборота в Украине.
Налоговая скидка для украинцев
Граждане Украины имеют возможность получить налоговую скидку, позволяющую компенсировать часть расходов, понесенных в течение года. Это может касаться, в частности, расходов на образование или медицинские услуги.
Срок предоставления декларации и уплаты налогов регулируется Налоговым кодексом Украины. Несоблюдение этих требований может привести к штрафным санкциям.
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