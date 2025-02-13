Чи будуть отримувати пенсію українці, які не сплачували податки: відповідь ПФУ

Питання пенсійного забезпечення залишається актуальним для багатьох українців. Ухилення від сплати соціальних внесків може призвести до відсутності матеріальної підтримки в старості. Тому важливо вчасно сплачувати внески та контролювати власний страховий стаж.

Чи можуть отримати пенсію ті, хто не сплачує податки, та які фактори впливають на її розмір? Відповіді на ці запитання надала юристка Адвокатського об’єднання "Діксі Лекс" Аліна Ткач у коментарі для РБК-Україна.

Законодавча база

Пенсійне забезпечення в Україні регулюється такими законодавчими актами:

Закон України "Про пенсійне забезпечення";

Закон України "Про загальнообов’язкове пенсійне страхування";

Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування";

Закон України № 2120-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо дії норм на період воєнного стану".

Відповідно до цих законів, право на пенсію мають громадяни, які досягли пенсійного віку, а також особи з інвалідністю чи ті, хто втратив годувальника. Проте розмір виплат безпосередньо залежить від наявності страхового стажу та сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Що впливає на розмір пенсії

За словами Ткач, пенсійні виплати залежать від таких факторів:

Страховий стаж – чим довше людина сплачувала внески, тим вищу пенсію вона отримає.

– чим довше людина сплачувала внески, тим вищу пенсію вона отримає. Середня заробітна плата в країні – цей показник впливає на загальні розрахунки.

– цей показник впливає на загальні розрахунки. Фактичний дохід, з якого сплачувався ЄСВ – що вища офіційна зарплата, то більші внески й вища пенсія.

Крім того, пенсії підлягають індексації, що враховує рівень інфляції та зростання середньої зарплати.

Роль ЄСВ у пенсійному забезпеченні

Єдиний соціальний внесок – ключовий податок, що впливає на розмір пенсії. Він спрямовується до системи соціального страхування та забезпечує фінансування пенсій, допомоги з безробіття, виплат у разі хвороби чи нещасного випадку.

Раніше цей внесок складався з чотирьох окремих зборів, а з 2018 року його мінімальна ставка для всіх платників, включаючи фізичних осіб-підприємців (ФОП), становить 22% від мінімальної зарплати.

Регулярна сплата ЄСВ збільшує майбутню пенсію, оскільки кожен внесений платіж накопичує пенсійні права у Пенсійному фонді.

Водночас, за несвоєчасну сплату ЄСВ передбачені штрафи у розмірі 20% від несплаченої суми.

ЄСВ під час воєнного стану

Через війну законодавство передбачає тимчасові послаблення для підприємців. Згідно з оновленими нормами Податкового кодексу, ФОПи можуть не сплачувати ЄСВ з 1 березня 2022 року до завершення воєнного стану та ще 12 місяців після його скасування.

Однак це право, а не звільнення від обов’язку. Якщо підприємець не здійснював нарахування внеску, відповідні дані не вносяться у податкову декларацію.

Крім того, підприємці на спрощеній системі оподаткування (ІІ та ІІІ група) та юридичні особи ІІІ групи можуть не сплачувати ЄСВ за працівників, мобілізованих до ЗСУ. У цьому випадку внески покриває держава.

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Як розраховується пенсія

Розмір пенсійної виплати визначається за кількома критеріями:

середня зарплата в країні на момент виходу на пенсію;

особистий коефіцієнт заробітку (співвідношення зарплати пенсіонера до середньої по країні);

коефіцієнт страхового стажу.

Мінімальна пенсія становить 40% від середньої зарплати пенсіонера, але для цього потрібно мати повний страховий стаж.

Офіційне працевлаштування та "біла" зарплата є ключовими для формування гідного рівня пенсійного забезпечення в майбутньому.

Зміни у пенсійних вимогах у 2025 році

З 1 січня 2025 року вимоги до страхового стажу зростуть:

для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати 32 роки страхового стажу;

страхового стажу; у 63 роки – 22 роки стажу;

стажу; у 65 років – 15 років стажу.

Таким чином, своєчасна сплата ЄСВ та контроль за пенсійним стажем є важливими для забезпечення стабільного фінансового майбутнього.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, на скільки зростуть пенсії після індексації.

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