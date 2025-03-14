WLFI встановлює нові правила у світі криптовалю

Криптовалютний світ знову привернув увагу інвесторів та аналітиків: проєкт World Liberty Financial (WLFI), що отримав підтримку Дональда Трампа, зміг залучити $590 мільйонів під час двох етапів продажу токенів. Спочатку кампанія стикнулася з недовірою з боку традиційних венчурних інвесторів через політичний контекст та загальну невизначеність регулювання криптовалютного ринку. Однак ситуація кардинально змінилася, коли засновник Tron Джастін Сан вирішив інвестувати $30 мільйонів у WLFI. Його участь стала сигналом для великих гравців, що проєкт заслуговує на увагу.

Після цієї події активність навколо WLFI значно зросла, і проєкт увійшов до десятки найбільших зборів коштів у криптоіндустрії. Він поступився лише таким гігантам, як EOS, який у свій час залучив понад $4 мільярди. Проте унікальність WLFI не тільки в розмірі інвестицій, а й у його особливій моделі розподілу активів. На відміну від класичних токенсейлів, де монети доступні для широкого загалу, WLFI обрав інший шлях: його токени можуть купувати лише акредитовані інвестори. Більше того, наразі вони не підлягають продажу на відкритих біржах, що створює навколо проєкту додаткову інтригу.

Цей кейс викликає жваві дискусії в криптоспільноті. З одного боку, WLFI демонструє, що великі приватні інвестиції можуть стати альтернативою традиційним ICO, замінюючи масові збори коштів на більш закриті угоди. З іншого боку, виникають питання щодо доступності та демократичності таких проєктів. Чи не стане крипторинок ще більш ексклюзивним, якщо подібні моделі продажу стануть нормою?

Успіх WLFI також підтверджує, наскільки важливу роль у криптовалютних ініціативах відіграють відомі особистості. Джастін Сан, попри свою неоднозначну репутацію, фактично відкрив двері для WLFI, надавши йому необхідний імпульс для залучення додаткових інвесторів. Його підтримка довела, що впливові фігури можуть мати навіть більше значення, ніж сама концепція чи технологія проєкту.

Попри те, що WLFI вдалося зібрати значні кошти, залишається відкритим питання: чи стане цей формат новим стандартом для криптоінвестицій, чи це лише одиничний випадок? Закриті токенсейли набирають популярності, але крипторинок ще має визначитися, чи готовий він повністю перейти на такий формат фінансування.

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