Будут ли получать пенсию украинцы, не уплачивавшие налоги: ответ ПФУ

Вопрос пенсионного обеспечения остается актуальным для многих украинцев. Уклонение от уплаты социальных взносов может привести к отсутствию материальной поддержки в старости. Поэтому важно своевременно уплачивать взносы и контролировать свой страховой стаж.

Могут ли получить пенсию те, кто не платит налоги и какие факторы влияют на ее размер? Ответы на эти вопросы предоставила юрист Адвокатского объединения "Дикси Лекс" Алина Ткач в комментарии для РБК-Украина.

Законодательная база

Пенсионное обеспечение в Украине регулируется следующими законодательными актами:

Закон Украины "О пенсионном обеспечении";

Закон Украины "Об общеобязательном пенсионном страховании";

Закон Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное социальное страхование";

Закон Украины № 2120-ІХ "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты относительно действия норм на период военного положения".

Согласно этим законам, право на пенсию имеют граждане, достигшие пенсионного возраста, а также лица с инвалидностью или потерявшие кормильца. Однако размер выплат напрямую зависит от наличия страхового стажа и уплаты единого социального взноса (ЕСВ).

Что влияет на размер пенсии

По словам Ткач, пенсионные выплаты зависят от следующих факторов:

Страховой стаж – чем дольше человек платил взносы, тем более высокую пенсию он получит.

– чем дольше человек платил взносы, тем более высокую пенсию он получит. Средняя заработная плата в стране – этот показатель оказывает влияние на общие расчеты.

– этот показатель оказывает влияние на общие расчеты. Фактический доход, с которого уплачивался ЕСВ – чем выше официальная зарплата, тем больше взносы и выше пенсия.

Кроме того, пенсии подлежат индексации, учитывающей уровень инфляции и рост средней зарплаты.

Роль ЕСВ в пенсионном обеспечении

Единый социальный взнос – ключевой налог, влияющий на размер пенсии. Он направляется в систему социального страхования и обеспечивает финансирование пенсий, пособий по безработице, выплат в случае болезни или несчастного случая.

Ранее этот взнос состоял из четырех отдельных сборов, а с 2018 его минимальная ставка для всех плательщиков, включая физических лиц-предпринимателей (ФЛП), составляет 22% от минимальной зарплаты.

Регулярная уплата ЕСВ увеличивает пенсию, поскольку каждый внесенный платеж накапливает пенсионные права в Пенсионном фонде.

В то же время за несвоевременную уплату ЕСВ предусмотрены штрафы в размере 20% от неуплаченной суммы.

ЕСВ во время военного положения

из-за войны законодательство предусматривает временные послабления для предпринимателей. Согласно обновленным нормам Налогового кодекса, ФЛПы могут не платить ЕСВ с 1 марта 2022 года до завершения военного положения и еще 12 месяцев после его отмены.

Однако это право, а не освобождение от долга. Если предприниматель не производил начисление взноса, соответствующие данные не вносятся в налоговую декларацию.

Кроме того, предприниматели на упрощенной системе налогообложения (II и III группа) и юридические лица III группы могут не платить ЕСВ за работников, мобилизованных в ВСУ. В этом случае взносы покрывается государством.

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Как рассчитывается пенсия

Размер пенсионной выплаты определяется по нескольким критериям:

средняя зарплата в стране на момент выхода на пенсию;

личный коэффициент заработка (соотношение зарплаты пенсионера к средней по стране);

коэффициент страхового стажа

Минимальная пенсия составляет 40% от средней зарплаты пенсионера, но для этого требуется полный страховой стаж.

Официальное трудоустройство и "белая" зарплата являются ключевыми для формирования достойного уровня пенсионного обеспечения в будущем.

Изменения в пенсионных требованиях в 2025 году

С 1 января 2025 года требования к страховому стажу возрастут:

для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь 32 года страхового стажа;

страхового стажа; в 63 года – 22 года стажа;

стажа; в 65 лет – 15 лет стажа.

Таким образом, своевременная уплата ЕСВ и контроль за пенсионным стажем важны для обеспечения стабильного финансового будущего.

Напомним, ранее мы рассказывали, на сколько вырастут пенсии после индексации.

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