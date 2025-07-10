Налоговая взялась за переводы украинцев: кого заставляют открывать ФЛП

Украинцы начали получать сообщения от Государственной налоговой службы с требованием предоставить объяснения относительно происхождения своих доходов. В результате только в течение мая после таких обращений было зарегистрировано 391 новый ФЛП.

Как отмечается в официальном разъяснении ГНС, налоговая служба мониторит финансовые поступления граждан. Если фиксируется значительное количество переводов, которые могут свидетельствовать о ведении бизнеса без уплаты налогов, человеку направляют запрос с требованием предоставить объяснения относительно происхождения этих средств, пишет OBOZ.UA.

Всего около 3 тысяч украинцев получили письма от налоговой службы с просьбой предоставить разъяснения относительно источников своих финансовых поступлений. В ГНС отмечают, что цель таких сообщений – исключительно информативная. Собранные данные обрабатывают территориальные подразделения службы.

В результате этой работы 391 человек зарегистрировал ФЛП, и только в 7 случаях были составлены административные протоколы, которые передали в суд. В ведомстве считают это свидетельством эффективности взаимодействия с представителями бизнеса. К тому же в марте-апреле текущего года более 11 тысяч человек получили 256,6 тысячи денежных переводов.

Эти данные были получены через систему учета информации из регистраторов расчетных операций. Так, в апреле один человек зафиксировал 111 денежных поступлений на сумму более 644,8 тысяч гривен, а другой – получил 1065 платежей на общую сумму более 375,7 тысяч гривен.

Государственная налоговая служба готовит еще около 700 сообщений для лиц, в чьей деятельности видят возможные признаки предпринимательства без официальной регистрации. В большинстве случаев граждане получали лишь единичные переводы на небольшие суммы, поэтому эти данные просто накапливаются – с целью дальнейшего анализа и использования во время налоговых проверок.

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Кому можно не бояться проверок

В сети ранее появлялась информация о том, что налоговая служба направляет гражданам сообщения с требованием прибыть в местные отделения для предоставления разъяснений относительно регулярного осуществления хозяйственной деятельности через NovaPay (сервис финансовых переводов, входящий в группу компаний "Новая Почта"). В частности, внимание налоговиков привлекает онлайн-торговля и зачисление средств на персональные банковские карты.

Начиная с 1 марта этого года, налоговая служба получает из Системы учета данных РРО (регистраторов расчетных операций) информацию о:

гражданах, регулярно получающих денежные поступления на свои банковские счета вследствие продажи товаров;

физических лицах-предпринимателях, на чьи счета также поступают денежные средства, однако при этом они не зарегистрировали РРО или ПРРО.

В свою очередь Ольга Василевская-Смаглюк, депутат от "Слуги народа", ранее отмечала, что систематической продажей считается только постоянная продажа одинаковых товаров. По ее словам, украинцы, которые продают свои личные вещи (такие как одежда, бытовая техника и т.д.) через онлайн-платформы, не должны быть подвергнуты штрафам или другим санкциям со стороны Государственной налоговой службы.

Государственная налоговая служба ранее сообщала, что украинцев не штрафуют за продажу личных вещей через онлайн-платформы, такие как OLX, Prom, соцсети и тому подобное. Информация о том, что налоговая автоматически отслеживает все денежные переводы на счета лиц, осуществляющих такие транзакции, является неправдой.

Напомним, ранее мы говорили, что в Украине повысят налоги.

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