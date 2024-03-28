Нам нужна помощь уже сейчас: Зеленский предупредил о новом наступлении россии (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что если не остановить российские войска в Украине, они пойдут дальше и могут атаковать страны НАТО.

"Даже завтра ракеты могут долететь до любого государства", – сказал украинский лидер в интервью CBS News.

По его словам, российская агрессия и армия Путина могут прийти в Европу, и тогда "граждане Соединенных Штатов, солдаты Соединенных Штатов должны будут защищать Европу, потому что они являются членами НАТО".

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Глава государства отметил, что в настоящее время украинским войскам удалось сдержать наступление России, несмотря на тяжелые зимние месяцы.

"Мы стабилизировали ситуацию. Это лучше, чем было два-три месяца назад, когда у нас был большой дефицит артиллерийских боеприпасов, разных видов вооружений", — сказал он.

Зеленский предупредил, что россия готовит новое наступление в ближайшие месяцы. По его словам, это ожидается примерно в конце мая или июне.

"А перед этим нам нужно не только подготовиться, нам нужно не только стабилизировать ситуацию, потому что партнеры иногда очень рады, что мы стабилизировали ситуацию. Нет, я говорю, что нам сейчас нужна помощь", – подчеркнул президент.

Он добавил, что у России преимущество, большая огневая мощь, в частности, боеприпасы с большей дальностью.

"И в Бахмуте, и в Авдеевке, и в Лисичанске, и в Соледаре и так далее было действительно тяжело бороться с противником, чья артиллерия может стрелять на 20 с лишним километров, а наша артиллерия – 20 с минусом", – сказал он.

"Обычно, когда они атакуют артиллерией и уничтожают деревни, после этого они всегда пытаются занять", - сказал он и добавил: "Мы не знаем, что будет завтра. Поэтому нужно готовиться".

Ранее Зеленский прокомментировал возможность переговоров с путиным.

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