Напряжённый товарищеский матч: "Шахтёр" и "Динамо" Загреб снова сыграли вничью

9 января 2025 года донецкий "Шахтёр" провёл товарищеский матч с загребским "Динамо" на сборах в Турции. Поединок завершился боевой ничьей 2:2, став отражением равного противостояния между двумя амбициозными клубами. Для "Шахтёра" эта игра имела особое значение, ведь команда находится на финальном этапе подготовки к весенней части сезона, включая матчи в Лиге чемпионов.

Матч проходил на стадионе "Мардан Стэдиум" в Анталье в необычном формате трёх таймов (30, 30 и 45 минут). Такой подход позволил тренерам обеих команд задействовать широкий пул игроков и испытать новые тактические решения. Уже на 14-й минуте хорваты открыли счёт: Стойкович пробил в верхний угол ворот, оставив голкипера "Шахтёра" без шансов. Украинская команда ответила ближе к концу первого тайма, когда Кевин точно завершил атаку после передачи с левого фланга. Этот гол стал результатом активной игры команды в атаке, несмотря на серьезное сопротивление защитной линии соперника.

Второй тайм стал своеобразной проверкой для голкипера "Шахтёра" Анатолия Ризника, который дважды спасал команду от опасных ударов соперника. В заключительной части матча главный тренер "Шахтёра" Марино Пушич выпустил новый состав, и это быстро дало результат. На 84-й минуте Тарас Степаненко реализовал передачу от Траоре, выведя украинскую команду вперёд. Однако "Динамо" вновь сравняло счёт на последних минутах благодаря техническому дриблингу Ходжи. В концовке игры команды снова активизировались, создавая напряжение на поле, но выявить победителя так и не удалось.

Этот матч стал не только интересным зрелищем для болельщиков, но и важным этапом подготовки обеих команд к возобновлению сезона. "Шахтёр" продемонстрировал характер и дал возможность адаптироваться своим новичкам. В то же время "Динамо" показало стабильность и глубину состава, которые делают этот клуб серьёзным соперником в европейских турнирах.

Следующие матчи "Шахтёра" в рамках сборов против болгарских "Лудогорца" и ЦСКА София обещают быть не менее интересными. Они станут очередной возможностью для украинской команды проверить свою готовность к сложным играм. Болельщики уже ожидают новых побед и интригующего продолжения сезона, который имеет все шансы стать для "Шахтёра" определяющим в еврокубках.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на нашTelegram-канал!