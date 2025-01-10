Напружений товариський матч: "Шахтар" і "Динамо" Загреб знову зіграли внічию

9 січня 2025 року донецький "Шахтар" провів товариський матч із загребським "Динамо" на зборах у Туреччині. Поєдинок завершився бойовою нічиєю 2:2, ставши відображенням рівного протистояння між двома амбітними клубами. Для "Шахтаря" ця гра мала особливе значення, адже команда перебуває на фінальному етапі підготовки до весняної частини сезону, зокрема матчів у Лізі чемпіонів.

Матч проходив на стадіоні "Мардан Стедіум" в Антальї у незвичному форматі трьох таймів (30, 30 і 45 хвилин). Такий підхід дозволив тренерам обох команд задіяти широкий пул гравців і випробувати нові тактичні рішення. Вже на 14-й хвилині хорвати відкрили рахунок: Стойкович пробив у верхній кут воріт, залишивши голкіпера "Шахтаря" без шансів. Українська команда відповіла наприкінці першого тайму, коли Кевін влучно завершив атаку після точного пасу з лівого флангу. Цей гол став результатом активної гри команди в атаці, хоча захисна лінія суперника створювала значні труднощі.

Другий тайм став своєрідною перевіркою для голкіпера "Шахтаря" Анатолія Різника, який двічі рятував команду від небезпечних ударів суперника. У заключній частині матчу наставник "Шахтаря" Маріно Пушич випустив новий склад, і це швидко дало результат. На 84-й хвилині Тарас Степаненко реалізував передачу від Траоре, вивівши українську команду вперед. Проте "Динамо" знову зрівняло рахунок на останніх хвилинах завдяки технічному дриблінгу Ходжі. У кінцівці матчу команди знову активізувалися, створюючи напруження на полі, але визначити переможця так і не вдалося.

Цей поєдинок став не лише цікавим видовищем для вболівальників, а й важливим етапом підготовки обох команд до відновлення сезону. "Шахтар" продемонстрував характер і перевірив своїх новачків, які поступово адаптуються до вимог команди. Тим часом "Динамо" показало стабільність і глибину складу, які роблять цей клуб серйозним суперником у європейських турнірах.

Наступні матчі "Шахтаря" в рамках зборів проти болгарських "Лудогорця" та ЦСКА Софія обіцяють бути не менш цікавими. Вони стануть черговою можливістю для української команди перевірити свою готовність до складних ігор. Вболівальники вже в очікуванні нових перемог та інтригуючого продовження сезону, який має всі шанси стати для "Шахтаря" визначальним у єврокубках.

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