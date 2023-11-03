Нардеп объяснил, как изменятся условия мобилизации после заявления Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина должна увеличивать резервы и расширить мобилизацию. Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко объяснил, какие изменения следует ожидать украинцам.

В частности, нардеп согласился, что в законодательстве есть много пробелов, позволяющих избегать призыва на службу. Об этом Костенко сказал в эфире телемарафона.

"Там есть много моментов, есть конечно реальные вещи. Когда там кто-то с инвалидностью, людей освобождают. А кто-то себе ищет жену, например. Есть случаи, когда разводятся со своими женами, а потом женятся на людях, имеющих группу инвалидности. Затем – вопрос возраста, я думаю, он также имел это в виду", – отметил нардеп.

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Костенко напомнил, что согласно законодательству, человек в возрасте 18-27, не служивший в армии, не может быть призван на военную службу.

"Был принят закон в Верховной Раде, который до 25 лет снижал это, но президент уже где-то полгода его не подписывает... Много можно моментов называть. Когда приезжаешь в окопы, а тебе командир говорит "А у меня уволился начальник штаба – Почему? – Женился"... Поэтому эти недостатки надо убирать", – подытожил нардеп.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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