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Війна в Україні

Нардеп пояснив, як зміняться умови мобілізації після заяви Залужного

Анастасія Крищук

Нардеп пояснив, як зміняться умови мобілізації після заяви Залужного

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна має збільшувати резерви і розширити мобілізацію. Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко пояснив, яких змін варто чекати українцям.

Зокрема, нардеп погодився, що у законодавстві є багато прогалин, які дозволяють уникати призову на службу. Про це Костенко сказав у ефірі телемарафону.

"Там є багато моментів, є звичайно реальні речі. Коли там хтось є з інвалідністю, людей звільняють. А хтось собі шукає дружину, наприклад. Є випадки, коли розводяться зі своїми дружинами, а потім одружуються з людьми, які мають групу інвалідності. Потім – питання віку, я думаю, він також мав це на увазі", – зазначив нардеп.

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Костенко нагадав, що згідно із законодавством, людина віком 18-27, яка не служила в армії, не може бути призвана на військову службу.

"Був прийнятий закон у Верховній Раді, який до 25 років знижав це, але президент вже десь півроку його не підписує... Багато можна моментів називати. Коли приїжджаєш в окопи, а тобі командир каже "А в мене звільнився начальник штабу – Чому? – Оженився"... Тому оці вади треба прибирати", – підсумував нардеп.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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Війна в Україні