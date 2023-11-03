Нардеп пояснив, як зміняться умови мобілізації після заяви Залужного

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна має збільшувати резерви і розширити мобілізацію. Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко пояснив, яких змін варто чекати українцям.

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Зокрема, нардеп погодився, що у законодавстві є багато прогалин, які дозволяють уникати призову на службу. Про це Костенко сказав у ефірі телемарафону.

"Там є багато моментів, є звичайно реальні речі. Коли там хтось є з інвалідністю, людей звільняють. А хтось собі шукає дружину, наприклад. Є випадки, коли розводяться зі своїми дружинами, а потім одружуються з людьми, які мають групу інвалідності. Потім – питання віку, я думаю, він також мав це на увазі", – зазначив нардеп.

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Костенко нагадав, що згідно із законодавством, людина віком 18-27, яка не служила в армії, не може бути призвана на військову службу.

"Був прийнятий закон у Верховній Раді, який до 25 років знижав це, але президент вже десь півроку його не підписує... Багато можна моментів називати. Коли приїжджаєш в окопи, а тобі командир каже "А в мене звільнився начальник штабу – Чому? – Оженився"... Тому оці вади треба прибирати", – підсумував нардеп.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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