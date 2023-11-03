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Война в Украине

Нардеп объяснил, как изменятся условия мобилизации после заявления Залужного

Анастасия Крыщук

Нардеп объяснил, как изменятся условия мобилизации после заявления Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина должна увеличивать резервы и расширить мобилизацию. Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко объяснил, какие изменения следует ожидать украинцам.

В частности, нардеп согласился, что в законодательстве есть много пробелов, позволяющих избегать призыва на службу. Об этом Костенко сказал в эфире телемарафона.

"Там есть много моментов, есть конечно реальные вещи. Когда там кто-то с инвалидностью, людей освобождают. А кто-то себе ищет жену, например. Есть случаи, когда разводятся со своими женами, а потом женятся на людях, имеющих группу инвалидности. Затем – вопрос возраста, я думаю, он также имел это в виду", – отметил нардеп.

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Костенко напомнил, что согласно законодательству, человек в возрасте 18-27, не служивший в армии, не может быть призван на военную службу.

"Был принят закон в Верховной Раде, который до 25 лет снижал это, но президент уже где-то полгода его не подписывает... Много можно моментов называть. Когда приезжаешь в окопы, а тебе командир говорит "А у меня уволился начальник штаба – Почему? – Женился"... Поэтому эти недостатки надо убирать", – подытожил нардеп.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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Война в Украине