Залужний заявив, що пора розширювати категорії громадян для мобілізації та збільшувати резерви

Генерал Валерій Залужний, Головнокомандувач Збройними силами України, висловив необхідність розширення групи громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію.

Відео дня

В своїй статті для видання The Economist він поділився своїми поглядами на це питання, наголошуючи на важливості нарощування резервів.

Читайте також: Які види повісток можуть вручати на вулиці та як їх заповнювати

За словами генерала Залужного, росія не змогла використовувати свою чисельну перевагу в живій силі через обмеження, які на неї накладає володимир путін. путін стурбований можливою політичною кризою, яку може спровокувати загальна мобілізація, а також обмеженнями у підготовці та екіпіруванні достатньої кількості людей. З цього приводу генерал Залужний зауважив: "Однак наші можливості щодо підготовки резервів на власній території також обмежені".

Генерал Залужний відзначив, що в українському законодавстві існують прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від своїх обов'язків у цьому контексті.

Він пояснив: "Ми намагаємося виправити ці проблеми. Ми впроваджуємо єдиний реєстр призовників і маємо намір розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію. Крім того, ми запроваджуємо "бойове стажування", яке передбачає розміщення мобілізованих і навчених кадрів у досвідчених військових підрозділах для їхньої підготовки".

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!