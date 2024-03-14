Нардеп рассказал, какое ограничение для уклонистов оставят в новом законопроекте о мобилизации

Верховная Рада готовится ко второму голосованию за правительственный мобилизационный законопроект. Вокруг него идет немало дискуссий.

Документ может быть принят либо в конце марта, либо в середине апреля. Это еще раз дополнительно в комментарии для ТСН уточнил нардеп и член профильного комитета Верховной Рады Александр Федиенко.

По его словам, не исключено, что норма об ограничении права управления транспортом для уклонистов все же останется.

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"Надо собрать таблицу в кучу и понять то, убрали окончательно эту норму или нет. Надо время на это. На время рассмотрения такая норма была", – отметил Федиенко.

Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации.

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