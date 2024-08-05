Нардеп рассказал, сколько мужчин в Украине 'залегли на дно', чтобы избежать призыва

В Украине военнообязанные должны обновить учетные данные в ТЦК, ЦНАПе или приложении "Резерв+" до 16 июля. Однако около 800 тысяч военнообязанных украинцев "залегли ко дну", чтобы избежать мобилизации.

Об этом заявил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики Дмитрий Наталуха, пишет Financial Times.

"Около 800 тыс. мужчин ушли "залегли на дно", чтобы избежать призыва. Они изменили свой адрес и устроившись на оплачиваемую наличными работу", – отметил Наталуха.

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Нардеп откровенно признал, что на взятке для освобождения от службы уклонисты в год тратят от 700 тысяч до 2 млрд гривен. Он отметил, что работники ТЦК "нацелились" на компании, где работники официально оформлены и физически присутствуют на производстве.

По мнению Наталухи, со временем все больше украинских предприятий будет закрываться из-за нехватки человеческих ресурсов, а к концу сентября этого года ситуация может достичь критической точки. Поэтому важно принять законопроект об экономическом бронировании.

Напомним, ранее мы более подробно рассказывали о том, кого из пенсионеров все же могут мобилизовать.

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