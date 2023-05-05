Народный спутник ICEYE: в ГУР прокомментировали его пользу

Благодаря спутнику ICEYE, который приобрела Украина за собираемые гражданами деньги, значительно возросли возможности Главного управления разведки Минобороны Украины по выявлению объектов врага. В частности, спутник помог находить склады и боевую технику россиян и наносить по ним первоочередные удары.

Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, с тех пор как военные разведчики имеют доступ к данным спутника ICEYE, приобретенного через благотворительный фонд Сергея Притулы, были значительно "прорежены" военные запасы россиян.

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"Результаты поражают: за пол года использование полученных благодаря космическому аппарату разведданных Украина превратила в металлолом российской военной техники в миллиарды долларов, не говоря о скоплении вражеской (временно) живой силы, а также объектах военной логистики", – говорится в сообщении.

В ГУР говорят, что используют полученные со спутника данные для планирования и реализации важных военных операций. "Маскирование московитской техники, складов БК и ГСМ фактически нивелированы возможностями "народного спутника" - для работы с ним не важны ни погода, ни время суток", - добавили в разведке.

Напомним, спутник ICEYE был приобретен за пожертвования украинцев, сбросивших 600 млн грн в благотворительный фонд Сергея Притулы на "Байракторы". Покупка спутника прошла в сентябре 2022 года.

В марте 2023 года и ГУР заявили, что военная разведка Украины начала использовать "народный спутник" с 24 сентября 2022 года. Отмечалось, что за это время ресурс космического аппарата позволил выявить 360 палаток в местах расположения ВС России, а также 7321 объект вражеской военной и специальной техники.

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