NASA показали снимок таинственных отложений в кратерах на Марсе (фото)

Снимок нетипичных отложений в марсианских кратерах сделал аппарат HIRISE космического корабля Mars Reconnaissance Orbiter.

Университет Аризоны в Тусоне управляет HiRISE, построенным компанией Ball Aerospace & Technologies Corp. в Боулдере, штат Колорадо. Лаборатория реактивного движения NASA, подразделение Калифорнийского технологического института в Пасадене, Калифорния, управляет проектом Mars Reconnaissance Orbiter для управления научных миссий NASA в Вашингтоне.

Фотография сделана 23 октября 2022 года. На ней показаны северные равнины Arabia Terra и кратеры, содержащие интересные отложения таинственных форм и распределения. Карта показана в масштабе 50 сантиметров на пиксель, север вверху.

К примеру, отложения находятся только в кратерах диаметром более 600 метров и отсутствуют в кратерах размером 450 метров и менее. Залежи расположены на южной стороне кратеров, но не на севере (хотя вырез показывает кратер, также имеющий ветровые отложения на севере). Залежи имеют горизонтальные слои, которые могут быть слоями или террасами. Отложения также обладают радиальной полосатостью, образованной небольшими яркими хребтами.

Ученые подозревают, что эти особенности образовались в результате сублимации материала, богатого льдом. Террасы могут представлять разные эпохи сублимации. Возможно, большие кратеры проникли к уровню грунтовых вод на глубине от 45 до 60 метров и были затоплены после образования.

Напомним, ранее ученые обнаружили доказательства существования древнего океана на Марсе, располагавшемся в северной части планеты.

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