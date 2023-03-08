NASA заметили 2 гигантские астероиды, приближающиеся к Земле: чем это грозит

Ученые зафиксировали сразу два огромных астероида, двигающихся в сторону Земли. Первое космическое тело приблизилось к минимальному расстоянию к нашей планете 7 марта, а второй астероид приблизится к Земле 8 марта. В Лаборатории реактивного движения NASA сообщили, есть ли угроза землянам.

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По данным ученых, пролетевшее 7 марта космическое тело 535844 (2015 BY 310) имеет размер 143 метра. Расстояние от этого астероида до Земли в момент сближения составляло около 4,04 млн километров, а скорость – 27 720 км/ч.

Этот астероид очень велик, в NASA его квалифицировали как потенциально опасный объект, хотя он и прошел на безопасном расстоянии от нашей планеты.

8 марта ожидается прохождение еще одного космического объекта под названием 2023 QW, его размер которого составляет 155 метров. Этот астероид пройдет на расстоянии 2,3 млн. километров.

Опасными астероидами считаются имеющие размер более 150 метров и приближающиеся к Земле ближе 7,4 млн километров

Второй астероид также относится к категории "потенциально опасных" и ученые отслеживают его траекторию. Сейчас данные показывают, что он пройдет на безопасном расстоянии от Земли.

Напомним, ранее ученые изобрели способ долететь до Марса только через 45 дней вместо одного года.

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