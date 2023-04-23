Нашатырный спирт и перекись водорода: действенные советы для очистки замшевых кроссовок

Замшевые кроссовки – очень красивая, но привередливая обувь. Для замши требуется специальный уход со специальными дорогими средствами. UaPortal подобрал для вас бюджетные, но оттого не менее действенные методы очистки кроссовок из замши.

Очистка шнурков

Приготовьте раствор для замачивания шнурков: 1 таблетка для посудомойки на литр воды 40 градусов. Замочите шнурки в час. Выстирайте.

Очистка кроссовок

Возьмите нашатырный спирт и уксус 1:1. Нанесите губкой на кроссовки, оставьте на 30 минут и промойте водой.

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Очистка подошвы

Возьмите 1 ст. л перекиси водорода и 2 ст. л нашатырного спирта. Добавьте 1 ст. л зубной пасты и немного соды. Нанесите смесь на подошвы, оставьте на 30 минут, смойте.

Напомним, мы уже писали о том, как сделать пасту для белых кроссовок.

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