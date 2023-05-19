'Наши воины отбивают все атаки врага': Маляр прокомментировала ситуацию под Бахмутом

Украинские военные продолжают оттенять оккупантов на одном из самых горячих направлений фронта – Бахмутском. В частности, сейчас они удачно отбивают атаки россиян.

Впрочем, темпы продвижения защитников Украины под Бахмутом несколько снизились. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

Отмечается, что россияне пытаются продолжить оккупацию посредством увеличения присутствия войск на Бахмутском направлении. В частности, россияне перебросили туда несколько тысяч человек. Также враг использует преимущество в тяжелой артиллерии и в количестве снарядов.

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В самом Бахмуте захватчики разрушают дома, оставляя лишь фундамент, который невозможно защищать. Впрочем, украинские военные удерживают в городе рубежи района "Самолет", расположенного в западной части.

"В пригороде Бахмута сегодня темпы продвижения наших войск несколько снижены. В то же время врагу не удается вернуть утраченные позиции. Наши воины отражают все атаки врага на этом направлении", – говорится в сообщении.

Напомним, в Бахмуте на Донетчине почти год продолжаются ожесточенные бои, однако российским интервентам не удается установить контроль над городом, несмотря на то, что туда забрасывают огромное количество "вагнеровцев". По данным Белого дома, с декабря 2022 года россияне потеряли в Бахмуте около 100 тысяч человек.

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