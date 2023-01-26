Нашли новые осколки в голове: адвокат Маси Найем, потерявший глаз на войне, готовится к очередной операции (фото)

йИзвестный украинский адвокат, участник АТО Маси Найем, получивший ранение на войне и потерявший глаз, готовится к очередной операции. Семичасовое оперативное вмешательство будет проведено в Германии 27 января.

Маси Найем сообщил в Facebook, что врачи обследовали его перед очередным оперативным вмешательством и нашли еще несколько обломков вражеского снаряда в его голове. Адвокат говорит, что специалисты отказались проводить ему новое МРТ-исследование – это могло бы привести к потере другого глаза.

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"Оказалось, что в моей голове до сих пор есть обломки! Вот почему я такой. Из-за них отказались делать МРТ, потому что здесь какой-то сверхмощный аппарат, он может их сдвинуть, что может привести к потере второго глаза", – написал он.

Маси Найем говорит, что операцию назначили на утро 27 января. "У анестезиолога прекрасная фамилия Боги – это обнадеживает. А резать меня будет очень опытный профессор. Он намерен порезать шею и там добраться до каких-то вен, а потом снова будет расшивать шов на голове и планирует таким образом убрать риск воспаления мозга. У меня тоже много вопросов, не начинайте", – добавил он.

Адвокат говорит, что врачи попросили его не пугаться, если он проснется в реанимации. "И не пугаться, что у меня правый глаз будет очень надутым. Пугаться? Да я только из Украины", – пошутил он.

Справка: Маси Найем родился в 1984 году в Кабуле (Афганистан). Окончил Международный Соломонов университет, юридический факультет, получил диплом специалиста по правоведению.

Отец Маси Мухаммад Наем в 1990 году женился на украинке Валентине Колечко и перевез своих детей от предыдущего брака в Киев.

В 2018 году Маси Найем получил свидетельство адвоката, основал свою компанию. Защищал Сергея Стерненко, Гео Лероса, Екатерину Гандзюк.

Найем участвовал в боевых действиях на востоке Украины в 2014 году. В 2016 году его демобилизовали.

Летом 2022 года Маси получил тяжелое ранение на фронте, в результате чего потерял глаз.

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