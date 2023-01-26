Знайшли нові уламки в голові: адвокат Масі Наєм, який втратив око на війні, готується до чергової операції (фото)

Відомий український адвокат, учасник АТО Масі Наєм, який отримав поранення на війні та втратив око, готується до чергової операції. Семигодинне оперативне втручання проведуть йому в Німеччині 27 січня.

Масі Наєм повідомив у Фейсбуці, що лікарі обстежили його перед черговим оперативним втручанням та знайшли ще кілька уламків ворожого снаряда у його голові. Адвокат каже, що фахівці через це відмовилися проводити йому нове МРТ-дослідження – це могло б призвести до втрати іншого ока.

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"Виявилось, що у моїй голові досі є уламки! От чому я такий. Через них відмовились робити МРТ, бо тут якийсь надпотужний апарат, він може їх зрушити, що може призвести до втрати другого ока", – написав він.

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Масі Наєм каже, що операцію призначили на ранок 27 січня. "У анестезіолога прекрасне прізвище Богі – це обнадіює. А різати мене буде дуже досвідчений професор. Він має намір порізати шию і там добратись до якихось вен, а потім знову буде розшивати шов на голові та планує таким чином прибрати ризик запалення мозку. В мене теж багато запитань, не починайте", – додав він.

Адвокат каже, що лікарі попросили його не лякатись, якщо він прокинеться в реанімації. "І не лякатись, що в мене праве око буде дуже надутим. Лякатись? Та я щойно з України", – пожартував він.

Довідково: Масі Найєм народився 1984 року у Кабулі (Афганістан). Закінчив Міжнародний Соломонів університет, юридичний факультет, отримав диплом спеціаліста з правознавства.

Батько Масі Мухаммад Наєм у 1990 році одружився з українкою Валентиною Колечко та перевіз своїх дітей від попереднього шлюбу до Києва.

У 2018 році Масі Наєм отримав свідоцтво адвоката, заснував свою компанію. Захищав Сергія Стерненка, Гео Лероса, Катерину Гандзюк.

Наєм брав участь у бойових діях на сході України у 2014 році. 2016 року його демобілізували.

Влітку 2022 року Масі отримав важке поранення на фронті, внаслідок чого втратив око.

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