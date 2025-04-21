Наследство под угрозой: при каких условиях украинцев могут лишить права на него

Украинцы могут потерять право на наследство в случаях, если они сознательно уклонялись от оказания помощи наследодателю или совершили противоправные действия по отношению к нему – например, пытались лишить его жизни или мешали оформлению завещания. Также наследство не перейдет лицам, лишенным родительских прав или состоящим с наследодателем в браке, признанном недействительным.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины. Процедура наследования является важным юридическим действием, которое наступает после смерти личности и регламентирует передачу его имущества правопреемникам.

В нашем государстве механизм наследования подробно описан в Гражданском кодексе Украины. Закон определяет как основные принципы получения наследства, так и исключительные случаи, когда лицо может быть отстранено от этого права.

Согласно статье 1223 Гражданского кодекса, наследниками могут быть:

лица, указанные в завещании;

родственники или другие граждане, имеющие право на наследство по закону – в случае отсутствия завещания или если он охватывает только часть имущества умершего.

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Однако даже наличие завещания или родственной связи не гарантирует автоматическое получение наследства. Законодательство четко определяет случаи, когда лицо может быть лишено права наследования.

Согласно статье 1224 Гражданского кодекса Украины, не могут быть наследниками те, кто:

намеренно лишил жизни наследодателя или другого претендента на наследство (исключение возможно только тогда, когда завещатель знал о совершенном преступлении, но все равно оставил это лицо в своем завещании);

преднамеренно мешал составлению или внесению изменений в завещание, преследуя собственную выгоду или стремясь обеспечить выгоду другим лицам;

являются родителями, которые были официально лишены родительских прав и не восстановили их до момента открытия наследства;

являются родственниками, которые не исполняли свою обязанность содержать наследодателя – это устанавливается исключительно по решению суда;

состояли в браке, признанном недействительным (за исключением ситуаций, когда один из супругов не знал о недействительности брака, и суд признает его право на имущественную долю).

Лицо может быть лишено права на наследство по решению суда, если будет установлено, что оно не оказывало необходимую помощь наследодателю, когда тот находился в состоянии беспомощности из-за пожилого возраста, болезни или инвалидности. Эта норма особенно важна в случаях, когда родственники формально имеют право на наследство, но фактически не заботились о наследодателе, что может быть расценено судом как моральная несостоятельность к наследованию.

Напомним, ранее мы рассказывали, как получить наследство за границей без визита в Украину.

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