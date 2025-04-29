Настоящее летнее тепло: прогноз погоды в Украине на 30 апреля

Заморозки, которые последние дни держали Украину в ожидании, уже в ближайшую ночь постепенно отступят. Температура воздуха повысится до +6…+10 градусов, а прохладнее всего будет на полуострове Крым — около +2…+5.

В среду днем в Украину придет настоящее весеннее потепление — температура будет достигать +17…+22 градуса. В западных и восточных областях возможны дожди, а центр, север и юг страны будут оставаться преимущественно сухими. Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

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Киев встретит конец апреля по-весеннему тепло: днем воздух прогреется до +18…+19 градусов, осадков не ожидается. Ночь обещает быть свежей — около +7…+9 градусов, но заморозки синоптики уже не прогнозируют.

Ранее мы говорили, что синоптики предупредили, когда в Украине резко изменится погода.

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