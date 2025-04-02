Нацбанк отменил лимиты на карточные переводы: подробности

Национальный банк Украины отменил ограничения на переводы в размере 150 000 грн. в месяц, которые были введены в октябре 2024 года. Указанные ограничения касались всех счетов физических лиц в одном банке, которые использовались для переводов между физическими лицами.

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Такие меры позволили снизить "аномальный всплеск" объемов переводов, а также приостановить увеличение количества платежных карт, которое фиксировалось в сентябре-октябре 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно новому законодательству НБУ усовершенствовал функции регулирования рынка финансовых услуг и повысил штрафы для нарушителей платежного законодательства. Кроме того, подписан Меморандум о прозрачности рынка платежных услуг, к которому присоединилось большинство банков и лицензированных платежных поставщиков.

Также отмечается, что Нацбанк продолжает совершенствовать мониторинг платежных операций и активно сотрудничает с правоохранительными органами по борьбе с незаконными схемами. Бюро экономической безопасности недавно обнаружило сеть из более чем 4000 человек-дропов.

Нацбанк подготовил концепцию реестра лиц, нуждающихся в усиленном контроле. Этот документ будет направлен в Верховную Раду для дальнейшего рассмотрения в апреле.

Напомним, ранее мы рассказывали, что должны учесть предприниматели при закрытии ФЛП в 2025 году.

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