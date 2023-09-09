Нацгвардейцы эффектно уничтожили 'Солнцепек' оккупантов (взрывное видео)

Украинские военные продолжают уничтожать вражескую технику на разных участках фронта. В частности, бойцы аэроразведки 27-й бригады Нацгвардии ликвидировали тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек".

Нацгвардейцы обнаружили и уничтожили русскую технику ночью. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.

"Прижгли "Солнцепек". Аэроразведка 27-й бригады Нацгвардии в действии. Работаем системно по технике врага", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как операторы беспилотника незаметно сбросили боеприпас на тяжелую огнеметную систему. Боекомплект "Солнцепека" мощно взорвался и поджег все вокруг.

Точное время и место уничтожения военной техники оккупантов не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман заявил, что российские военные до последнего сразятся за Токмак в Запорожской области.

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