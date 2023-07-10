Нацгвардейцы выбили оккупантов с позиций на Запорожском направлении (видео)

Украинские военные продолжают контрнаступательные действия в Запорожском направлении. Защитникам Украины удалось продвинуться на несколько километров.

В частности, бойцы 23-й отдельной бригады ОГП "Хортица" Национальной гвардии Украины выбили оккупантов с оборонных позиций. Об этом сообщили на странице Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии в Facebook.

"Бойцы 23-й отдельной бригады ОГП "Хортица" Национальной гвардии Украины уверенно и планомерно выбивают оккупантов с их оборонных позиций на Запорожском направлении", – говорится в сообщении.

Читайте тажке: Маляр: в Бахмуте ВСУ взяли россиян в окружение. Карта фронта

На видео можно увидеть, как украинские военные наносят точные удары по местоположению позиций захватчиков. Потери оккупантов не указаны.

Точное время и место уничтожения врага и продвижение защитников Украины не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, вблизи Бахмута аэроразведчики выследили российский танк Т-80. После метких выстрелов бойцов ВСУ он превратился в металлолом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!