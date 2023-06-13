Натуральный и безопасный: Как сделать крем от солнца в домашних условиях

Как сделать натуральный защитный крем от солнца в домашних условиях

Этот домашний солнцезащитный крем натуральный и не содержит вредных веществ. Он увлажняет кожу и обеспечивает защиту от солнца благодаря присутствию оксида цинка с натуральным SPF. Оксид цинка используется во многих косметических продуктах и является основным ингредиентом приготовления натуральных солнцезащитных кремов.

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Оксид цинка обладает свойствами способствовать заживлению кожи и создавать барьер, не пропускающий воду. В сочетании с влагосберегающим маслом ши и кокосовым маслом, он образует солнцезащитный крем, превосходящий другие продукты такого типа.

Уровень SPF в домашнем солнцезащитном креме может варьироваться, но обычно оксид цинка должен составлять 20% общего состава. Если у вас светлая кожа, рекомендуется дополнительно использовать около одной столовой ложки крема, чтобы повысить уровень защиты от солнца.

Этот рецепт дает защиту на уровне SPF около 20, что означает защиту от около 93% солнечных лучей.

Важно отметить, что умеренное влияние солнца играет важную и полезную роль в синтезе витамина D на коже. Поэтому разумное использование солнечных лучей полезно для организма.

Ингредиенты для приготовления этого крема можно найти в Интернете и приобрести в магазинах. Рекомендуется хранить его в сухом и прохладном месте.

Напоминаем, что использование солнцезащитных кремов важно для защиты кожи. На пляже рекомендуется наносить крем каждый час для обеспечения эффективной защиты.

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Итак, вот рецепт для изготовления домашнего водостойкого солнцезащитного крема:

Растопите на пароварке кокосовое масло, масло ши и пчелиный воск. Пчелиный воск придает крему дополнительную водостойкость. Добавьте эфирное масло и оксид цинка в растопленную смесь. Осторожно замешайте, избегая вдыхания оксида цинка. Перелейте полученную жидкость в небольшую банку и закройте надежно крышкой. Оставьте в сухом прохладном месте в течение не менее 2 часов, чтобы крем загустил.

По этому рецепту вы получите около 150-170 мл домашнего солнцезащитного крема. Напоминаем, что регулярное применение солнцезащитного крема важно для поддержания здоровья и защиты кожи от вредных солнечных лучей.

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