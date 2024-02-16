Навальный умер в исправительной колонии 'Полярная сова'

УФСИН Ямало-Ненецкого округа российской федерации сообщило о смерти российского оппозиционера Алексея Навального.

Отмечается, что "осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потерял сознание. Немедленно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи".

"Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые не дали положительных результатов. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного", – говорится в сообщении.

Ранее: Ни слова об Украине, но с политическим Навальным: что нужно знать о 95-й церемонии Оскар

Телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ сообщил, что "экспертиза готова. Вроде бы у Навального оторвался тромб. В любом случае это политическое убийство".

"15 февраля команда Навального сообщала, что его адвоката накануне шесть часов не пускали в колонию к Алексею. Защитник смог попасть к нему только за 5 минут до начала заседания по иску Навального, из-за чего от участия в процессе Алексей отказался", – отмечается в сообщении.

Телеканал RT со ссылкой на источники сообщает, что у Алексея Навального оторвался тромб. Оппозиционеру стало плохо около часа дня. Ему вызвали скорую помощь. Медики пытались откачать Навального, но в 14.17 он скончался.

Следователи проводят проверку по факту смерти Навального в колонии, сообщает управление следственного комитета РФ в ЯНАО.

Отмечается, что жалоб на здоровье Навальный не подавал.

Соратники Навального заявляют, что у них нет подтвержденной информации о его смерти. Адвокат Навального вылетает в Харп, чтобы прояснить ситуацию.

Между тем спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что владимиру путину уже приложили о смерти оппозиционера.

"Сейчас со всеми действующими правилами ФСИН занимаются всеми проверками, выяснениями и так далее. Для этого не нужно поручений, потому что по этому поводу есть определенный свод правил. О тромбах – это уже медики должны выяснить", – сказал он в комментарии журналистам.

Напомним, в 2022 году российский оппозиционер Алексей Навальный назвал российское правительство "сборищем маразматиков" и призвал бороться за устранение путина, чтобы достичь мира.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!