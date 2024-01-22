Навели огонь HIMАRS: бойцы ССО уничтожили РСЗО 'Град', пушки 'Гиацинт-Б' и Д-20 (видео)

Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили РСЗО БМ-21 "Град", 152-мм пушки "Гиацинт-Б" и Д-20. Это произошло на Южном направлении.

Об этом сообщили в пресс-службе ССО в Telegram. Уничтожить русскую технику удалось с помощью огня HIMАRS.

Отметили, что российские РСЗО "Град", пушки "Гиацинт-Б" и Д-20 были обнаружены операторами 73-го морского центра ССО во время разведки на Южном направлении.

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Украинские военные привели огонь HIMАRS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны по РСЗО "Град", в результате чего техника ВС РФ была ликвидирована. В то время как по орудиям врага операторы беспилотных летательных аппаратов нанесли огневое поражение ударными дронами. После чего пушки были повреждены и выведены из строя.

Кроме этого, в ССО опубликовали видео, в котором показали, как обнаружили РСЗО "Град", пушки "Гиацинт-Б" и Д-20 противника с помощью беспилотника. После удачных ударов враг нес потери в военной технике.

Напомним, бойцы 47 бригады на Авдеевском направлении с помощью Bradley разобрали российский танк Т-90М "Прорыв".

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