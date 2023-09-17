Навлечете проблемы с деньгами и здоровьем: вот почему нельзя стирать в этот день недели

В какой день недели нельзя стирать и почему - народные приметы

На протяжении многих веков наши предки соблюдали различные запреты и прислушивались к приметам. Некоторые из них дошли и до наших времен.

Считается, что стирать в понедельник вообще не стоит. Для кого-то такое предостережение может показаться абсурдным, но этому есть не одно объяснение.

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Почему нельзя стирать в понедельник?

Понедельник имеет отрицательную энергию, влияющую на каждый аспект человеческой жизни. В этот день советуют не выполнять какие-либо трудные задачи, в том числе и бытовые дела, такие как стирка.

Если проигнорировать такой запрет, можно навлечь на себя и свою семью достаточно серьезные последствия. В первую очередь стирка в понедельник ухудшит эмоциональное состояние человека. В течение всей недели будет чувствоваться дома, а из рук будут падать вещи.

Также стирка в понедельник может спровоцировать проблемы с деньгами не только у вас, но и у всей семьи. Это связано с тем, что понедельник считали неудачным днем для начала каких-либо дел, особенно финансовых.

Если пренебречь запретом на стирку в понедельник, то может получить проблемы со сном, в плохом случае – бессонница, что негативно повлияет на общее самочувствие человека.

Кроме этого, вы можете навредить и своей карьере, если стирать в понедельник. Ваши рабочие дела могут ухудшиться, а перспективы повышения – развеяться. Есть риск получить выговор или увольнение.

В семье, где привыкли начинать неделю стирки, могут испортиться отношения, появиться недоразумения, ссоры и серьезные проблемы в отношениях.

Заметим, что никакого научного объяснения, почему запрещено стирать в понедельник, нет. Поэтому личным делом каждого остается, верить или нет в предрассудки наших предков.

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Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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